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Кремль: Путин давно дал поручение по безопасности Крымского моста

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин уже давно поручил принять меры по обеспечению безопасности важных объектов инфраструктуры, в том числа Крымского моста, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что уровень угрозы Крымскому мосту вырос на фоне разрешения США Украине бить по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS.

«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, собственно, всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и моста», – сказал Песков.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.

19 ноября Минобороны РФ в Telegram-канале сообщило об отражении атаки шести оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Запада разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ. При этом он не подтвердил проведение атаки на Брянскую область, но отметил, что Украина будет использовать полученное вооружение. В апреле этого года Зеленский говорил, что при новом наступлении в 2024 г. Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, в частности разрушить Крымский мост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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