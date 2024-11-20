Кремль: Путин давно дал поручение по безопасности Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин уже давно поручил принять меры по обеспечению безопасности важных объектов инфраструктуры, в том числа Крымского моста, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что уровень угрозы Крымскому мосту вырос на фоне разрешения США Украине бить по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS.
«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, собственно, всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и моста», – сказал Песков.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.
19 ноября Минобороны РФ в Telegram-канале сообщило об отражении атаки шести оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Запада разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ. При этом он не подтвердил проведение атаки на Брянскую область, но отметил, что Украина будет использовать полученное вооружение. В апреле этого года Зеленский говорил, что при новом наступлении в 2024 г. Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, в частности разрушить Крымский мост.