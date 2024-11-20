Кремль: Путин давно дал поручение по безопасности Крымского моста

19 ноября Минобороны РФ в Telegram-канале сообщило об отражении атаки шести оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Запада разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ. При этом он не подтвердил проведение атаки на Брянскую область, но отметил, что Украина будет использовать полученное вооружение. В апреле этого года Зеленский говорил, что при новом наступлении в 2024 г. Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, в частности разрушить Крымский мост.