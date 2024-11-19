Зеленский подтвердил разрешение бить вглубь России дальнобойными ракетами
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале со ссылкой на слова Зеленского на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.
«Теперь, когда есть соответствующие решения не только в медиа, но и от стран [Запада], очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал России, где бы их войска не находились», – заявил президент Украины.
При этом Зеленский не подтвердил удары по Брянской области ракетами ATACMS утром 19 ноября.
«Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные ракеты, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть дальнобойный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать», – сказал Зеленский.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Разрешение американцами бить вглубь России подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы максимально внимательно отслеживают ситуацию в связи с появившейся в СМИ информацией об ударах американским оружием по объектам в Курской области.
Кроме того, Песков 18 ноября сообщил, что разрешение стран Запада Украине бить вглубь России дальнобойным оружием приведет к новому витку напряженности и новой ситуации с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт.