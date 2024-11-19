Зеленский подтвердил разрешение бить вглубь России дальнобойными ракетами

«Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные ракеты, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть дальнобойный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать», – сказал Зеленский.