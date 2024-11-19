Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Зеленский подтвердил разрешение бить вглубь России дальнобойными ракетами

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале со ссылкой на слова Зеленского на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

«Теперь, когда есть соответствующие решения не только в медиа, но и от стран [Запада], очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал России, где бы их войска не находились», – заявил президент Украины.

При этом Зеленский не подтвердил удары по Брянской области ракетами ATACMS утром 19 ноября.

«Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные ракеты, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть дальнобойный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать», – сказал Зеленский.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Разрешение американцами бить вглубь России подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы максимально внимательно отслеживают ситуацию в связи с появившейся в СМИ информацией об ударах американским оружием по объектам в Курской области.

Кроме того, Песков 18 ноября сообщил, что разрешение стран Запада Украине бить вглубь России дальнобойным оружием приведет к новому витку напряженности и новой ситуации с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных