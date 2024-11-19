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Песков: спецслужбы РФ внимательно следят за ситуацией с ударами вглубь страны

Ведомости

Российские спецслужбы максимально внимательно отслеживают ситуацию в связи с появившейся в СМИ информацией об ударах американским оружием по объектам в Курской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, планируется ли введение каких-либо новых мер защиты Курской области в связи с сообщением телеканала CNN о том, что администрация президента США Джо Байдена ожидает применения американских дальнобойных ракет преимущественно для ударов по российским объектам в регионе.

«Наша военная и соответствующая служба, естественно, отслеживает ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией, в связи с прозвучавшими заявлениями. Ну, конечно же, скажем так, дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем все», – сказал Песков.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Госдепартамент США не стал подтверждать этот факт. При этом глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил эту информацию, отметив, что не знает, почему решение было принято только сейчас. Пресс-секретарь правительства Германии Вольфганг Бюхнер также сообщал, что правительство ФРГ проинформировано о решении Байдена разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь российских территорий.

19 ноября Боррель заявил, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) разрешили Киеву применять их оружие для ударов вглубь российской территории, но публично об этом не говорили.

Применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет расцениваться как прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ, заявлял в сентябре президент Владимир Путин. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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