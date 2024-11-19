Песков: спецслужбы РФ внимательно следят за ситуацией с ударами вглубь страны

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Госдепартамент США не стал подтверждать этот факт. При этом глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил эту информацию, отметив, что не знает, почему решение было принято только сейчас. Пресс-секретарь правительства Германии Вольфганг Бюхнер также сообщал, что правительство ФРГ проинформировано о решении Байдена разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь российских территорий.