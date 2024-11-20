СФ ратифицировал договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который подразумевает ратификацию договора о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) с Южной Осетией. Трансляция шла на сайте верхней палаты парламента.
Договор между Россией и Южной Осетией о развитии ВТС был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 г., уточняется в пояснительной записке к закону. 19 ноября документ ратифицировала Госдума. На ратификацию договор направил президент РФ Владимир Путин.
В 2015 г. Россия и Южная Осетия подписали договор о союзничестве и интеграции. В документе говорилось, что страны должны формировать единое пространство обороны и безопасности. Также Россия обязалась обеспечить оборону и безопасность Южной Осетии. Агрессия в отношении одной из стран со стороны другого государства рассматривается как агрессия также против второй страны, сказано в договоре.
Во время разговора Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в марте 2024 г. стороны подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и взаимодействия в русле этого документа.