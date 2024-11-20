СФ ратифицировал договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией

В 2015 г. Россия и Южная Осетия подписали договор о союзничестве и интеграции. В документе говорилось, что страны должны формировать единое пространство обороны и безопасности. Также Россия обязалась обеспечить оборону и безопасность Южной Осетии. Агрессия в отношении одной из стран со стороны другого государства рассматривается как агрессия также против второй страны, сказано в договоре.