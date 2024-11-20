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СФ ратифицировал договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией

Ведомости

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который подразумевает ратификацию договора о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) с Южной Осетией. Трансляция шла на сайте верхней палаты парламента.

Договор между Россией и Южной Осетией о развитии ВТС был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 г., уточняется в пояснительной записке к закону. 19 ноября документ ратифицировала Госдума. На ратификацию договор направил президент РФ Владимир Путин.

В 2015 г. Россия и Южная Осетия подписали договор о союзничестве и интеграции. В документе говорилось, что страны должны формировать единое пространство обороны и безопасности. Также Россия обязалась обеспечить оборону и безопасность Южной Осетии. Агрессия в отношении одной из стран со стороны другого государства рассматривается как агрессия также против второй страны, сказано в договоре.

Во время разговора Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в марте 2024 г. стороны подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и взаимодействия в русле этого документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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