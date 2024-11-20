Шойгу продемонстрировали разработки ядерного центра в Нижегородской области
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области, где ему продемонстрировали разработки учреждения в интересах спецоперации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.
«Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах спецоперации», – говорится в сообщении.
В ходе рабочего визита Шойгу побывал в Институте лазерно-физических исследований (ИЛФИ), Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) и других подразделениях центра.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе указано, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока. Отмечено также, что ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания и его применение является крайней и вынужденной мерой.
В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что в западных странах ознакомятся с обновленной ядерной доктриной РФ.
17 ноября The New York Times писала со ссылкой на источники, что президент США Байден позволил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 20 ноября The Washington Post, ссылаясь на двух американских чиновников сообщила, что американский лидер также санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. The Times также опубликовала информацию о том, что решение Байдена одобрить «ограниченное» использование Киевом ракет ATACMS для атаки целей в глубине России фактически даст зеленый свет, чтобы позволить Украине применять британские крылатые ракеты Storm Shadow.