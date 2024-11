Шойгу продемонстрировали разработки ядерного центра в Нижегородской области

17 ноября The New York Times писала со ссылкой на источники, что президент США Байден позволил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 20 ноября The Washington Post, ссылаясь на двух американских чиновников сообщила, что американский лидер также санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. The Times также опубликовала информацию о том, что решение Байдена одобрить «ограниченное» использование Киевом ракет ATACMS для атаки целей в глубине России фактически даст зеленый свет, чтобы позволить Украине применять британские крылатые ракеты Storm Shadow.