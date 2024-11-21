США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части своего арсенала

Он отметил, что Соединенные Штаты «предпочли бы избежать такого обмена». По его словам, в случае необходимости Вашингтон стремился бы осуществить такой сценарий на наиболее выгодных для себя условиях. Бьюкенен также подчеркнул, что США не хотели бы оказаться в среде, которая возникнет после обмена ядерными ударами.