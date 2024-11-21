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США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части своего арсенала

Ведомости

США не исключают обмена ядерными ударами, при котором часть их арсенала сохранится для обеспечения дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом заявил представитель стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен.

«Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», – заключил он (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что Соединенные Штаты «предпочли бы избежать такого обмена». По его словам, в случае необходимости Вашингтон стремился бы осуществить такой сценарий на наиболее выгодных для себя условиях. Бьюкенен также подчеркнул, что США не хотели бы оказаться в среде, которая возникнет после обмена ядерными ударами.

Бьюкенен добавил, что условия, в которых Соединенные Штаты продолжают удерживать мировое лидерство, являются для них наиболее предпочтительными, что подразумевает наличие резервов стратегических вооружений.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. Отмечено также, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока. Глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду, что в западных странах ознакомятся с обновленной ядерной доктриной РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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