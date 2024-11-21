Красников назначен представителем Путина по вопросу реорганизации РАН
Президент Российской академии наук Геннадий Красников назначен представителем президента РФ Владимира Путина при рассмотрении проекта о внесении изменений в федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
28 мая РАН попросила Путина создать и возглавить попечительский совет академии, инициировав соответствующие поправки к закону об академии. По данным ТАСС, решение было принято на общем собрании РАН. Согласно ему, Красников должен будет обратиться к Путину с просьбой выступить с законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в законодательство. По его словам, создание совета может облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией, укрепить ее положение в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус.
15 января Путин включил Красникова в состав Совета безопасности.
Красников является советским и российским ученым в области физики полупроводниковых приборов. Основные направления исследований – микро- и наноэлектроника.