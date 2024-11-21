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Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам спецоперации

Ведомости

В России есть проблемы с выплатами участникам специальной военной операции на Украине, их нужно честно признавать. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время собеседования с кандидатами на должности секретарей реготделений партии.

По словам политика, в регионах уже активно ведется помощь участникам спецоперации и их семьям, но есть и трудности.

«Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развивается события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты, все положенное все получили и так далее. Надо по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют», – сказал Медведев.

Он напомнил, что имеющиеся государственные и партийные полномочия могут решить указанные проблемы.

В конце марта о множестве жалоб на задержку выплат участникам спецоперации и членам их семей также сообщал генеральный прокурор Игорь Краснов. Кроме того, первоначально фиксировались обращения и о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования, говорил он.

Сейчас военные в зоне спецоперации на Украине могут рассчитывать на несколько видов финансовой поддержки. В частности, денежное довольствие установлено в размере не менее 195 000 руб. в месяц, а единовременная денежная выплата – 195 000 руб. Мобилизованным также положена социальная выплата – 158 000 руб. в месяц. В случае легкого ранения размер компенсации составляет 1 млн руб., при тяжелом – 3 млн руб., при травме – от 100 000 руб. Единовременная выплата при ранении, которое стало причиной инвалидности, с 14 ноября 2024 г. составляет 4 млн руб. с учетом выплаты, сделанной по ранению. Кроме того, региональные власти тоже перечисляют деньги. Например, Москва выплачивает участникам спецоперации по 50 000 руб. в месяц. В случае ранения им также полагаются единовременные денежные выплаты от 500 000 до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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