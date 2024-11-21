Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам спецоперации
В России есть проблемы с выплатами участникам специальной военной операции на Украине, их нужно честно признавать. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время собеседования с кандидатами на должности секретарей реготделений партии.
По словам политика, в регионах уже активно ведется помощь участникам спецоперации и их семьям, но есть и трудности.
«Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развивается события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты, все положенное все получили и так далее. Надо по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют», – сказал Медведев.
Он напомнил, что имеющиеся государственные и партийные полномочия могут решить указанные проблемы.
В конце марта о множестве жалоб на задержку выплат участникам спецоперации и членам их семей также сообщал генеральный прокурор Игорь Краснов. Кроме того, первоначально фиксировались обращения и о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования, говорил он.
Сейчас военные в зоне спецоперации на Украине могут рассчитывать на несколько видов финансовой поддержки. В частности, денежное довольствие установлено в размере не менее 195 000 руб. в месяц, а единовременная денежная выплата – 195 000 руб. Мобилизованным также положена социальная выплата – 158 000 руб. в месяц. В случае легкого ранения размер компенсации составляет 1 млн руб., при тяжелом – 3 млн руб., при травме – от 100 000 руб. Единовременная выплата при ранении, которое стало причиной инвалидности, с 14 ноября 2024 г. составляет 4 млн руб. с учетом выплаты, сделанной по ранению. Кроме того, региональные власти тоже перечисляют деньги. Например, Москва выплачивает участникам спецоперации по 50 000 руб. в месяц. В случае ранения им также полагаются единовременные денежные выплаты от 500 000 до 1 млн руб.