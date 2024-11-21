Фицо и Вучич запланировали совместную поездку в Москву

В начале октября премьер-министр Словакии уже говорил, что собирается приехать в Москву в следующем году на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об аналогичных планах также говорил Вучич. В конце октября лидер Сербии рассказал, что уже говорил с президентом России Владимиром Путиным о предстоящей годовщине. По его мнению, это будет грандиозное мероприятие.