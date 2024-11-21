Фицо и Вучич запланировали совместную поездку в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич договорились совместно посетить Москву в мае 2025 г. Об этом пишет «РИА Новости».
Заявление Фицо прозвучало на совместной пресс-конференции с Вучичем.
«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», – сказал премьер-министр.
По словам Фицо, он и Вучич придерживаются единого мнения о необходимости уважать государства, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в ходе Второй мировой войны.
В начале октября премьер-министр Словакии уже говорил, что собирается приехать в Москву в следующем году на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об аналогичных планах также говорил Вучич. В конце октября лидер Сербии рассказал, что уже говорил с президентом России Владимиром Путиным о предстоящей годовщине. По его мнению, это будет грандиозное мероприятие.
Путин 31 июля 2023 г. подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства предложил также создать проект, объединяющий артефакты от первых боев на границе до водружения знамени Победы над Берлином, а также резонансные приказы, дневники, акты о капитуляции Германии и Японии и трофейные документы.