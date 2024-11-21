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Фицо и Вучич запланировали совместную поездку в Москву

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич договорились совместно посетить Москву в мае 2025 г. Об этом пишет «РИА Новости».

Заявление Фицо прозвучало на совместной пресс-конференции с Вучичем.

«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», – сказал премьер-министр.

По словам Фицо, он и Вучич придерживаются единого мнения о необходимости уважать государства, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в ходе Второй мировой войны.

В начале октября премьер-министр Словакии уже говорил, что собирается приехать в Москву в следующем году на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об аналогичных планах также говорил Вучич. В конце октября лидер Сербии рассказал, что уже говорил с президентом России Владимиром Путиным о предстоящей годовщине. По его мнению, это будет грандиозное мероприятие.

Путин 31 июля 2023 г. подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства предложил также создать проект, объединяющий артефакты от первых боев на границе до водружения знамени Победы над Берлином, а также резонансные приказы, дневники, акты о капитуляции Германии и Японии и трофейные документы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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