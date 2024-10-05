Фицо приедет в Москву на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны

«Кто помешает мне в следующем году, когда будет 80-я годовщина окончания Второй мировой войны, поехать на демонстрацию в Москву? Я думаю, я пойду. И почему бы мне не пойти? Какое отношение это имеет к нынешнему времени?» – подчеркнул Фицо.