Фицо приедет в Москву на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается приехать в Москву в следующем году на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Его слова приводит газета SME.
«Кто помешает мне в следующем году, когда будет 80-я годовщина окончания Второй мировой войны, поехать на демонстрацию в Москву? Я думаю, я пойду. И почему бы мне не пойти? Какое отношение это имеет к нынешнему времени?» – подчеркнул Фицо.
В мае правительство России утвердило план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы благоустройство воинских захоронений, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. В числе социально значимых проектов, мероприятий и акций – тематические выставочные, научные и просветительские инициативы в учреждениях культуры, передвижные экспозиции, исторические фестивали, спектакли, концерты и гастроли творческих коллективов.
Президент России Владимир Путин 31 июля 2023 г. подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также предложил создать проект по Великой Отечественной войне, объединяющий артефакты от первых боев на границе до водружения знамени Победы над Берлином, а также резонансные приказы, дневники, акты о капитуляции Германии и Японии и трофейные документы.