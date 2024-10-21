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Вучич рассчитывает принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Москве

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает приехать в Москву в следующем году на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич рассказал, что говорил с президентом России Владимиром Путиным о 80-й годовщине празднования победы над фашизмом. По его мнению, это будет самое грандиозное мероприятие в истории после Второй мировой войны на Красной площади в Москве. Президент Сербии напомнил, что он с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были единственными иностранными гостями Путина на 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

«Для меня будет большая честь присутствовать на 80-й годовщине», – подчеркнул Вучич (цитата по ТАСС).

5 октября о планах приехать в Москву в 2025 г. на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В мае кабмин России утвердил план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы благоустройство воинских захоронений, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. В числе социально значимых проектов, мероприятий и акций – тематические выставочные, научные и просветительские инициативы в учреждениях культуры, передвижные экспозиции, исторические фестивали, спектакли, концерты и гастроли творческих коллективов.

Путин 31 июля 2023 г. подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также предложил создать проект по Великой Отечественной войне, объединяющий артефакты от первых боев на границе до водружения знамени Победы над Берлином, а также резонансные приказы, дневники, акты о капитуляции Германии и Японии и трофейные документы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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