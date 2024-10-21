Вучич рассчитывает принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Москве
Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает приехать в Москву в следующем году на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.
Вучич рассказал, что говорил с президентом России Владимиром Путиным о 80-й годовщине празднования победы над фашизмом. По его мнению, это будет самое грандиозное мероприятие в истории после Второй мировой войны на Красной площади в Москве. Президент Сербии напомнил, что он с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были единственными иностранными гостями Путина на 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
«Для меня будет большая честь присутствовать на 80-й годовщине», – подчеркнул Вучич (цитата по ТАСС).
5 октября о планах приехать в Москву в 2025 г. на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В мае кабмин России утвердил план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы благоустройство воинских захоронений, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. В числе социально значимых проектов, мероприятий и акций – тематические выставочные, научные и просветительские инициативы в учреждениях культуры, передвижные экспозиции, исторические фестивали, спектакли, концерты и гастроли творческих коллективов.
Путин 31 июля 2023 г. подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также предложил создать проект по Великой Отечественной войне, объединяющий артефакты от первых боев на границе до водружения знамени Победы над Берлином, а также резонансные приказы, дневники, акты о капитуляции Германии и Японии и трофейные документы.