Вучич рассчитывает принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Москве

Вучич рассказал, что говорил с президентом России Владимиром Путиным о 80-й годовщине празднования победы над фашизмом. По его мнению, это будет самое грандиозное мероприятие в истории после Второй мировой войны на Красной площади в Москве. Президент Сербии напомнил, что он с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были единственными иностранными гостями Путина на 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.