Путин: удары западными ракетами по России не повлияют на ход спецоперации
Удары по РФ западным дальнобойным оружием не повлияют на ход специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин во время своего видеообращения.
«Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», – сказал Путин.
20 ноября подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Ильинка в Донецкой народной республике.
По словам Путина, 19 ноября были применены американские ракеты ATACMS, а 21 ноября – британские Storm Shadow и американские HIMARS. В Курской области атака затронула командный пункт группировки «Север».
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории.
20 ноября ВСУ впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.