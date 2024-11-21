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Путин: удары западными ракетами по России не повлияют на ход спецоперации

Ведомости

Удары по РФ западным дальнобойным оружием не повлияют на ход специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин во время своего видеообращения.

«Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», – сказал Путин.

20 ноября подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Ильинка в Донецкой народной республике.

По словам Путина, 19 ноября были применены американские ракеты ATACMS, а 21 ноября – британские Storm Shadow и американские HIMARS. В Курской области атака затронула командный пункт группировки «Север».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории.

20 ноября ВСУ впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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