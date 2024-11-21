Путин: удары западными ракетами по России не повлияют на ход спецоперации

«Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», – сказал Путин.