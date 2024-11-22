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В Кремле призвали регламентировать трудовую миграцию

Ведомости

Трудовую миграцию в России необходимо жестко регламентировать, чтобы застраховаться от преступности среди мигрантов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов», – подчеркнул Песков.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на препятствование организации незаконной миграции в стране. В частности, глава государства подписал закон, усиливающий наказания за организацию незаконной миграции. В соответствии с новой ч. 3 ст. 322.1 «Организация незаконной миграции», если такое преступление совершено группой лиц или с целью совершения других тяжких преступлений, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн руб.

Закон добавляет отягчающие обстоятельства, включая подделку документов и использование интернета, а также усиливает ответственность за фиктивную регистрацию и подделку документов, что может повлечь наказание до шести лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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