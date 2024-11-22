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Песков: уведомление о запуске «Орешника» автоматически отправилось США

Ведомости

Россия не обязана уведомлять о пуске ракеты средней дальности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удар «Орешником». При этом уведомление США автоматически отправилось из Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, разъяснил он.

«Существует Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности, НЦУЯО, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США. И вот в явочном автоматическом режиме по этой системе было отправлено предупреждение за 30 минут до пуска», – сказал Песков.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения 21 ноября заявил, что в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей Россия успешно провела испытание новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».

ВС РФ провели комбинированный удар по оборонным объектам Украины. Мишенью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске – завод «Южмаш». Цели удара были достигнуты. Как отметил президент, современные российские ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны не способны их перехватить.

22 ноября Песков заявил, что Россия заранее не уведомляла США и другие страны о применении «Орешника». В тот же день он сообщил, что Москва предупредила Вашингтон о пуске ракет средней дальности по линии НЦУЯО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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