Песков: уведомление о запуске «Орешника» автоматически отправилось США
Россия не обязана уведомлять о пуске ракеты средней дальности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удар «Орешником». При этом уведомление США автоматически отправилось из Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, разъяснил он.
«Существует Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности, НЦУЯО, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США. И вот в явочном автоматическом режиме по этой системе было отправлено предупреждение за 30 минут до пуска», – сказал Песков.
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения 21 ноября заявил, что в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей Россия успешно провела испытание новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».
ВС РФ провели комбинированный удар по оборонным объектам Украины. Мишенью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске – завод «Южмаш». Цели удара были достигнуты. Как отметил президент, современные российские ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны не способны их перехватить.
22 ноября Песков заявил, что Россия заранее не уведомляла США и другие страны о применении «Орешника». В тот же день он сообщил, что Москва предупредила Вашингтон о пуске ракет средней дальности по линии НЦУЯО.