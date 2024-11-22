Песков: уведомление о запуске «Орешника» автоматически отправилось США

«Существует Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности, НЦУЯО, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США. И вот в явочном автоматическом режиме по этой системе было отправлено предупреждение за 30 минут до пуска», – сказал Песков.