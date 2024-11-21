Песков: Россия предупредила США о запуске «Орешника» за полчаса по НЦУЯО

Россия автоматически предупредила США о пуске ракет средней дальности «Орешник» по линии Российского центра по уменьшению ядреной опасности (НЦУЯО), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Российская сторона предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки», – сказал Песков (цитата по ТАСС).