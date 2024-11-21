Песков: Россия предупредила США о запуске «Орешника» за полчаса по НЦУЯО
Россия автоматически предупредила США о пуске ракет средней дальности «Орешник» по линии Российского центра по уменьшению ядреной опасности (НЦУЯО), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская сторона предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
Предупреждение было направлено за 30 минут до пуска, уточнил пресс-секретарь.
Ранее Песков утверждал, что РФ заранее не уведомляла США или другие страны о применении «Орешника», так как таких обязательств нет.
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения заявил, что в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей Россия успешно провела испытание новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».
ВС РФ провели комбинированный удар по оборонным объектам Украины. Мишенью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске – завод «Южмаш». Цели удара были достигнуты. Как отметил президент, современные российские ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны не способны их перехватить.