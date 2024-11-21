Песков: Россия не уведомляла США о применении ракет «Орешник»
РФ заранее не уведомляла США или другие страны о применении «Орешника», так как таких обязательств нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей Россия успешно провела испытание новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».
ВС РФ провели комбинированный удар по оборонным объектам Украины. Мишенью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске – завод «Южмаш». Цели удара были достигнуты. Как отметил президент, современные российские ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны не способны их перехватить.