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Песков: Россия не уведомляла США о применении ракет «Орешник»

Ведомости

РФ заранее не уведомляла США или другие страны о применении «Орешника», так как таких обязательств нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей Россия успешно провела испытание новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».

ВС РФ провели комбинированный удар по оборонным объектам Украины. Мишенью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске – завод «Южмаш». Цели удара были достигнуты. Как отметил президент, современные российские ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны не способны их перехватить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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