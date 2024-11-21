Песков: Россия не уведомляла США о применении ракет «Орешник»

ВС РФ провели комбинированный удар по оборонным объектам Украины. Мишенью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске – завод «Южмаш». Цели удара были достигнуты. Как отметил президент, современные российские ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны не способны их перехватить.