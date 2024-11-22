Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойных ударах с жалобой ребенка
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев до этого применял дальнобойные ракеты для ударов по России, похожи на жалобу ребенка на наказание за разбитые стекла. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы уже не в первый раз применяем это оружие». Что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьем?!» – написала она в своем Telegram-канале.
19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории России – в Брянской и Курской областях, сообщил во время обращения 21 ноября президент Владимир Путин.
В Брянской области произошло возгорание на складе боеприпасов, его ликвидировали. В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск, уточнил глава государства. Он также сообщил, что в результате атаки и воздушного боя есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.
В ответ Москва успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник», сообщил президент. Вооруженные силы России атаковали оборонные объекты Украины, мишенью стал завод «Южмаш» в Днепропетровске.