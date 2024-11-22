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Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойных ударах с жалобой ребенка

Ведомости

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев до этого применял дальнобойные ракеты для ударов по России, похожи на жалобу ребенка на наказание за разбитые стекла. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уже не в первый раз применяем это оружие». Что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьем?!» – написала она в своем Telegram-канале.

19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории России – в Брянской и Курской областях, сообщил во время обращения 21 ноября президент Владимир Путин.

В Брянской области произошло возгорание на складе боеприпасов, его ликвидировали. В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск, уточнил глава государства. Он также сообщил, что в результате атаки и воздушного боя есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.

В ответ Москва успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник», сообщил президент. Вооруженные силы России атаковали оборонные объекты Украины, мишенью стал завод «Южмаш» в Днепропетровске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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