Правительство Абхазии оплатило переток электроэнергии из РФ до 29 ноября
Правительство Абхазии до 29 ноября оплатило коммерческий переток электроэнергии из России, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. Его слова приводит местное агентство «Апсныпресс».
«Мы проплатили коммерческий переток до следующей пятницы. Мы консолидируем все имеющиеся возможности – как бюджетные, так и внебюджетные – и делаем все необходимое для того, чтобы не оставить наше население без электроэнергии», – сказал Нанба.
Исполняющий обязанности вице-премьера министр финансов страны Владимир Делба сообщил, что на поддержку энергетической отрасли в 2024 г. направлено 360 млн руб. По его словам, к этой сумме еще можно добавить 200 млн руб. адресных целевых средств российской финансовой помощи. Итого 560 млн руб., из которых 285 млн руб. направлено на оплату коммерческого перетока, добавил глава минфина.
20 ноября исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил изыскать средства для оплаты перетока электроэнергии из России. Коммерческий переток из России покрывает дефицит электроэнергии в республике, вызванный критическим уровнем воды в Джварском водохранилище и, как следствие, сокращением объемов выработки ресурса комплексом ИнгурГЭС.