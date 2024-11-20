Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

И. о. главы Абхазии поручил найти деньги на оплату перетока электроэнергии из РФ

Ведомости

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил изыскать средства для оплаты перетока электроэнергии из России, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы республики.

Соответствующее распоряжение Гунба сделал на совещании с участием первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и вице-премьера, министра финансов Владимира Делба.

Коммерческий переток из России покрывает дефицит электроэнергии в республике, вызванный критическим уровнем воды в Джварском водохранилище и, как следствие, сокращением объемов выработки ресурса комплексом ИнгурГЭС. На совещании было отмечено, что переток оплачен до 22 ноября.

«Бадра Гунба поручил усилить работу, чтобы изыскать и мобилизовать средства для дальнейшей оплаты перетока, чтобы не оставить население без электроэнергии», – говорится в сообщении.

19 ноября вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики. Действующий до этого президент Аслан Бжания подал в отставку в этот же день. Неделей ранее, 12 ноября, в стране начались протесты, и оппозиция выдвинула требование об уходе Бжании с поста.

Причиной митингов в Сухуме стали планы властей заключить новое инвестиционное соглашение с Россией, предполагающее льготы для российских компаний в сфере недвижимости. Это вызвало недовольство значительной части населения, которая зарабатывает на сдаче жилья преимущественно туристам из России. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция также заявляла, что протесты не являются антироссийскими.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных