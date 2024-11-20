И. о. главы Абхазии поручил найти деньги на оплату перетока электроэнергии из РФ
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил изыскать средства для оплаты перетока электроэнергии из России, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы республики.
Соответствующее распоряжение Гунба сделал на совещании с участием первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и вице-премьера, министра финансов Владимира Делба.
Коммерческий переток из России покрывает дефицит электроэнергии в республике, вызванный критическим уровнем воды в Джварском водохранилище и, как следствие, сокращением объемов выработки ресурса комплексом ИнгурГЭС. На совещании было отмечено, что переток оплачен до 22 ноября.
«Бадра Гунба поручил усилить работу, чтобы изыскать и мобилизовать средства для дальнейшей оплаты перетока, чтобы не оставить население без электроэнергии», – говорится в сообщении.
19 ноября вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики. Действующий до этого президент Аслан Бжания подал в отставку в этот же день. Неделей ранее, 12 ноября, в стране начались протесты, и оппозиция выдвинула требование об уходе Бжании с поста.
Причиной митингов в Сухуме стали планы властей заключить новое инвестиционное соглашение с Россией, предполагающее льготы для российских компаний в сфере недвижимости. Это вызвало недовольство значительной части населения, которая зарабатывает на сдаче жилья преимущественно туристам из России. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция также заявляла, что протесты не являются антироссийскими.