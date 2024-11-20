И. о. главы Абхазии поручил найти деньги на оплату перетока электроэнергии из РФ

19 ноября вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики. Действующий до этого президент Аслан Бжания подал в отставку в этот же день. Неделей ранее, 12 ноября, в стране начались протесты, и оппозиция выдвинула требование об уходе Бжании с поста.