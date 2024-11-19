К исполнению обязанностей президента Абхазии приступил Бадра Гунба
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики. Видеообращение политика опубликовала пресс-служба главы страны.
«Мною даны поручения всем руководителям и органам госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством республики Абхазия для сохранения и обеспечения жизнедеятельности государства», – сказал Гунба.
Действующий до этого президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября. Это произошло после того, как в стране с 12 ноября начались протесты, и оппозиция выдвинула требование об уходе Бжании с поста.
Поводом для волнений в Сухуми стало намерение властей принять новое инвестиционное соглашение с РФ, которое предполагает льготы для российских компаний в области недвижимости. Это вызывает недовольство значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция во время акций протеста в Сухуми называло инвестсоглашение сговором олигархов по обе стороны границы, но при этом заявляла, что протесты не являются антироссийскими.
16 ноября Бжания выразил готовность уйти с поста, но также анонсировал свое участие в президентских выборах 2025 г. 19 ноября парламент Абхазии принял его отставку. Исполняющим обязанности президента был назначен действующий вице-президент Гунба.