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Исполняющий обязанности президента Абхазии подписал указ об отставке премьера

И. о. назначен Валерий Бганба
Ведомости

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подписал указ об отставке премьер-министра республики, сообщает местное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на документ. И. о. премьера Абхазии назначен Валерий Бганба.

«Принять отставку премьер-министра Республики Абхазии Анкваба Александра Золотинсковича. Поручить кабинету министров Республики Абхазии продолжить исполнение своих полномочий», – говорится в указе. Валерий Бганба назначен исполняющим обязанности премьера в соответствии с конституционным законом Республики Абхазии «О кабинете министров».

Ранее действующий до этого президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Это произошло 19 ноября, после того как в стране с 12 ноября шли протесты и оппозиция выдвинула требование об уходе Бжании с поста. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики.

Поводом для волнений в Сухуме стало намерение властей принять новое инвестиционное соглашение с РФ, которое предполагает льготы для российских компаний в области недвижимости. Это вызывает недовольство значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция во время акций протеста в Сухуме называла инвестсоглашение сговором олигархов по обе стороны границы, но при этом заявляла, что протесты не являются антироссийскими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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