Исполняющий обязанности президента Абхазии подписал указ об отставке премьера

Ранее действующий до этого президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Это произошло 19 ноября, после того как в стране с 12 ноября шли протесты и оппозиция выдвинула требование об уходе Бжании с поста. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики.