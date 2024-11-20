Исполняющий обязанности президента Абхазии подписал указ об отставке премьера

Исполняющий обязанности президента Абхазии подписал указ об отставке премьераИ. о. назначен Валерий Бганба
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подписал указ об отставке премьер-министра республики, сообщает местное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на документ. И. о. премьера Абхазии назначен Валерий Бганба.
«Принять отставку премьер-министра Республики Абхазии Анкваба Александра Золотинсковича. Поручить кабинету министров Республики Абхазии продолжить исполнение своих полномочий», – говорится в указе. Валерий Бганба назначен исполняющим обязанности премьера в соответствии с конституционным законом Республики Абхазии «О кабинете министров».
Ранее действующий до этого президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Это произошло 19 ноября, после того как в стране с 12 ноября шли протесты и оппозиция выдвинула требование об уходе Бжании с поста. В тот же день Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий президента республики.
Поводом для волнений в Сухуме стало намерение властей принять новое инвестиционное соглашение с РФ, которое предполагает льготы для российских компаний в области недвижимости. Это вызывает недовольство значительной части населения, заработком которой является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов. Оппозиция во время акций протеста в Сухуме называла инвестсоглашение сговором олигархов по обе стороны границы, но при этом заявляла, что протесты не являются антироссийскими.