Минобороны: все боевые блоки «Орешника» достигли цели

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 22 ноября заявил, что слова Путина о запуске «Орешника» и возможных дальнейших мерах были достаточно исчерпывающими и понятными, чтобы Вашингтон мог прислушаться к ним. По его словам, Кремль предпочел бы, чтобы в США прислушались и к более ранним заявлениям Путина, в которых он излагал позицию РФ по разрешениям использовать иностранную ракетную технику по ударам вглубь российской территории.