Минобороны: все боевые блоки «Орешника» достигли цели
Все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли своей цели, сообщили в Минобороны России в рамках ежедневной сводки по проведению спецоперации. Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске 21 ноября.
«Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения», – сказано в сообщении военного ведомства.
Удар нанесен в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории России, уточняется в заявлении. 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщал, что удары были нанесены по военным объектам в Брянской и Курской областях.
В Брянской области произошло возгорание на складе боеприпасов, его ликвидировали. В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск, уточнил глава государства. Он также сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 22 ноября заявил, что слова Путина о запуске «Орешника» и возможных дальнейших мерах были достаточно исчерпывающими и понятными, чтобы Вашингтон мог прислушаться к ним. По его словам, Кремль предпочел бы, чтобы в США прислушались и к более ранним заявлениям Путина, в которых он излагал позицию РФ по разрешениям использовать иностранную ракетную технику по ударам вглубь российской территории.