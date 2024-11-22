Володин: Байден пытается сохранить остатки гегемонии
Президент США Джо Байден осложняет глобальную ситуацию для того, чтобы «не потерять остатки гегемонии». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Уходящий Байден вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию. Делает все, чтобы не потерять остатки гегемонии. Не думая о людях и безопасности мира в целом», – написал он в Telegram.
Он отметил, что разрешение США и их союзников применять Украине дальнобойное оружие западного производства по нашей стране «еще раз подтверждает, что против России воюет НАТО». Решения Байдена, вместе с тем, ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер, добавил Володин.
В ноябре власти США разрешили Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. 21 ноября российские силы нанесли удар по территории Украины ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса страны. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на применение западного дальнобойного оружия по объектам на территории России.
22 ноября в Минобороны РФ сообщили, что все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли своей цели. Баллистическая ракета средней дальности впервые была применена в боевых условиях.