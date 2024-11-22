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Володин: Байден пытается сохранить остатки гегемонии

Ведомости

Президент США Джо Байден осложняет глобальную ситуацию для того, чтобы «не потерять остатки гегемонии». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Уходящий Байден вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию. Делает все, чтобы не потерять остатки гегемонии. Не думая о людях и безопасности мира в целом», – написал он в Telegram.

Он отметил, что разрешение США и их союзников применять Украине дальнобойное оружие западного производства по нашей стране «еще раз подтверждает, что против России воюет НАТО». Решения Байдена, вместе с тем, ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер, добавил Володин.

В ноябре власти США разрешили Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. 21 ноября российские силы нанесли удар по территории Украины ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса страны. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на применение западного дальнобойного оружия по объектам на территории России.

22 ноября в Минобороны РФ сообщили, что все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли своей цели. Баллистическая ракета средней дальности впервые была применена в боевых условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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