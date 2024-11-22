Лавров: Зеленский испугался ответа России на удары дальнобойными ракетами
Президент Украины Владимир Зеленский испугался ответа России на атаки дальнобойными западными ракетами. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции со своим коллегой из Белоруссии Максимом Рыженковым.
«Зеленский испугался, прямо стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации», – сказал Лавров. Он предположил, что это «полезный результат».
21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.
Атака произведена в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории России, уточняли в Минобороны. 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщал, что удары со стороны ВСУ были нанесены по военным объектам в Брянской и Курской областях.
В Брянской области произошло возгорание на складе боеприпасов, его удалось потушить. В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов Cеверной группировки войск. По словам президента, в результате атаки есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.