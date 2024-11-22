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Лавров: Зеленский испугался ответа России на удары дальнобойными ракетами

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский испугался ответа России на атаки дальнобойными западными ракетами. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции со своим коллегой из Белоруссии Максимом Рыженковым.

«Зеленский испугался, прямо стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации», – сказал Лавров. Он предположил, что это «полезный результат».

21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

Атака произведена в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории России, уточняли в Минобороны. 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщал, что удары со стороны ВСУ были нанесены по военным объектам в Брянской и Курской областях.

В Брянской области произошло возгорание на складе боеприпасов, его удалось потушить. В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов Cеверной группировки войск. По словам президента, в результате атаки есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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