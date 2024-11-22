Зурабишвили выразила недовольство оппозицией Грузии

«Никто не доволен оппозицией – ни я, ни население, потому что оппозиция была подготовлена к другому. Мы знали план действий согласно хартии [план реформ на случай победы на выборах оппозиции], какие законы следует принять, как мы должны были прийти к следующим выборам», – заявила она (цитата по ТАСС).