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Зурабишвили выразила недовольство оппозицией Грузии

Ведомости

Грузинской оппозицией не доволен ни президент, ни население. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Mtavari.

«Никто не доволен оппозицией – ни я, ни население, потому что оппозиция была подготовлена к другому. Мы знали план действий согласно хартии [план реформ на случай победы на выборах оппозиции], какие законы следует принять, как мы должны были прийти к следующим выборам», – заявила она (цитата по ТАСС).

Зурабишвили уточнила, что политические партии готовились к выборам, а не к уличным протестам. 

«Грузинская мечта» победила на выборах в парламент 26 октября. Партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. При этом правящая партия набрала меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. 16 ноября ЦИК Грузии опубликовал окончательный отчет по итогам выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов (89 мандатов из 150).

Президент Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинги. 18 ноября она вновь призвала провести повторные выборы в парламент. Она отмечала, что сейчас Грузия стоит на пути «дестабилизации и двоевластия». Сомнения по поводу результатов выборов также выразили в ЕС и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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