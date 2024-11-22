Зурабишвили выразила недовольство оппозицией Грузии
Грузинской оппозицией не доволен ни президент, ни население. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Mtavari.
«Никто не доволен оппозицией – ни я, ни население, потому что оппозиция была подготовлена к другому. Мы знали план действий согласно хартии [план реформ на случай победы на выборах оппозиции], какие законы следует принять, как мы должны были прийти к следующим выборам», – заявила она (цитата по ТАСС).
Зурабишвили уточнила, что политические партии готовились к выборам, а не к уличным протестам.
«Грузинская мечта» победила на выборах в парламент 26 октября. Партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. При этом правящая партия набрала меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. 16 ноября ЦИК Грузии опубликовал окончательный отчет по итогам выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов (89 мандатов из 150).
Президент Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинги. 18 ноября она вновь призвала провести повторные выборы в парламент. Она отмечала, что сейчас Грузия стоит на пути «дестабилизации и двоевластия». Сомнения по поводу результатов выборов также выразили в ЕС и США.