Госдеп заявил о попытках помешать сотрудничеству России и Китая
США предпринимали попытки помешать расширению сотрудничества между Россией и Китаем. Об этом, как пишет ТАСС, заявил первый заместитель американского госсекретаря Курт Кэмпбелл на семинаре.
Он добавил, что импульс на развитие этих отношений будет сохраняться, а российско-китайский альянс будет все больше и больше влиять на мировую политику.
«Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий [российско-китайский] альянс, но мы пытались», – заявил Кэмпбелл.
19 ноября министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай готов на новом уровне сотрудничества с Россией заниматься проблемами регулирования глобальных процессов.
22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, она состоялась в рамках саммита БРИКС, который проходил в Казани. В ходе переговоров глава российского государства отметил, что за прошедшие 75 лет отношения между странами вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами.