Госдеп заявил о попытках помешать сотрудничеству России и Китая

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, она состоялась в рамках саммита БРИКС, который проходил в Казани. В ходе переговоров глава российского государства отметил, что за прошедшие 75 лет отношения между странами вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами.