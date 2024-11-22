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Госдеп заявил о попытках помешать сотрудничеству России и Китая

Ведомости

США предпринимали попытки помешать расширению сотрудничества между Россией и Китаем. Об этом, как пишет ТАСС, заявил первый заместитель американского госсекретаря Курт Кэмпбелл на семинаре.

Он добавил, что импульс на развитие этих отношений будет сохраняться, а российско-китайский альянс будет все больше и больше влиять на мировую политику.

«Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий [российско-китайский] альянс, но мы пытались», – заявил Кэмпбелл.

19 ноября министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай готов на новом уровне сотрудничества с Россией заниматься проблемами регулирования глобальных процессов.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, она состоялась в рамках саммита БРИКС, который проходил в Казани. В ходе переговоров глава российского государства отметил, что за прошедшие 75 лет отношения между странами вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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