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Конгрессмен Маккол заявил о якобы встрече Путина и Трампа

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп встречался с российским президентом Владимиром Путиным, утверждает конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол в интервью Atlantic Council.

«Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: “Пожалуйста, не нагнетайте обстановку”. Он не последовал совету избранного президента. Фактически, то, что мы видим сейчас, это почти контрнаступление», – сказал Маккол, рассуждая об ударах американскими ракетами ATACMS по российской территории.

Конгрессмен заявил, что ATACMS планируется применять в Курской области, и «они будут очень эффективны». Он добавил, что Киев нуждается в таких ракетах, поскольку если и когда начнутся переговоры, Украина должна будет занять «максимально сильную позицию», чтобы добиться наилучшего результате за столом переговоров. 

Путин 21 ноября сообщил о погибших и раненых в результате ударов западными ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Глава государства уточнил, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow и HIMARS были нанесены удары по военным объектам в двух регионах. В Брянской области результате падения обломков ракет ATACMS на складе боеприпасов произошло возгорание. В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск, уточнил глава государства.

В тот же день Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Путин сообщил, что РФ провела испытания системы «Орешник» в ответ на удары Украины вглубь страны западными ракетами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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