Конгрессмен Маккол заявил о якобы встрече Путина и Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп встречался с российским президентом Владимиром Путиным, утверждает конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол в интервью Atlantic Council.
«Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: “Пожалуйста, не нагнетайте обстановку”. Он не последовал совету избранного президента. Фактически, то, что мы видим сейчас, это почти контрнаступление», – сказал Маккол, рассуждая об ударах американскими ракетами ATACMS по российской территории.
Конгрессмен заявил, что ATACMS планируется применять в Курской области, и «они будут очень эффективны». Он добавил, что Киев нуждается в таких ракетах, поскольку если и когда начнутся переговоры, Украина должна будет занять «максимально сильную позицию», чтобы добиться наилучшего результате за столом переговоров.
Путин 21 ноября сообщил о погибших и раненых в результате ударов западными ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Глава государства уточнил, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow и HIMARS были нанесены удары по военным объектам в двух регионах. В Брянской области результате падения обломков ракет ATACMS на складе боеприпасов произошло возгорание. В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск, уточнил глава государства.
В тот же день Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Путин сообщил, что РФ провела испытания системы «Орешник» в ответ на удары Украины вглубь страны западными ракетами.