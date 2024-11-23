Конгрессмен Маккол заявил о якобы встрече Путина и Трампа

Путин 21 ноября сообщил о погибших и раненых в результате ударов западными ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Глава государства уточнил, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow и HIMARS были нанесены удары по военным объектам в двух регионах. В Брянской области результате падения обломков ракет ATACMS на складе боеприпасов произошло возгорание. В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск, уточнил глава государства.