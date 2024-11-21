Путин рассказал подробности атак западным оружием на Брянскую и Курскую области

В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск, уточнил глава государства. Он также сообщил, что в результате атаки и воздушного боя есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. При этом командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и продолжает в штатном режиме руководить действиями войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.