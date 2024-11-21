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Путин рассказал подробности атак западным оружием на Брянскую и Курскую области

Ведомости

Президент Владимир Путин сообщил о погибших и раненых в результате ударов западными ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Об этом он заявил во время видеообращения, которое опубликовал Кремль.

«19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации – в Брянской и Курской областях», – сказал он. В Брянской области возникшее на складе боеприпасов возгорание ликвидировано, сообщил президент. Оно возникло в результате падения обломков ракет ATACMS.

В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск, уточнил глава государства. Он также сообщил, что в результате атаки и воздушного боя есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. При этом командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и продолжает в штатном режиме руководить действиями войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.

По словам Путина, с момента атак по Брянской и Курской областям «спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине» приобрел элементы глобального характера. Противник не достигнул целей своих атак, заявил президент. Россия, в свою очередь, нанесла комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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