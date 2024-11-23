Генсек НАТО провел первую встречу с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным 47-м президентом США Дональдом Трампом, сообщили в представительстве альянса.
«Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде в пятницу. Они обсудили весь комплекс глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс», – говорится в заявлении.
22 ноября газета The Washington Post писала, что Рютте в ближайшее время встретится с Трампом для обсуждения стратегии урегулирования конфликта на Украине. По данным газеты, смысл обращения Рютте к Трампу будет заключаться в том, что необходимо выстроить стратегию таким образом, чтобы утвердить «справедливый и прочный мир» и дать гарантии безопасности Украине.
Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа 28 октября писала, что республиканец в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений.