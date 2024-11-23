Генсек НАТО провел первую встречу с Трампом

22 ноября газета The Washington Post писала, что Рютте в ближайшее время встретится с Трампом для обсуждения стратегии урегулирования конфликта на Украине. По данным газеты, смысл обращения Рютте к Трампу будет заключаться в том, что необходимо выстроить стратегию таким образом, чтобы утвердить «справедливый и прочный мир» и дать гарантии безопасности Украине.