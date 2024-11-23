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Генсек НАТО провел первую встречу с Трампом

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным 47-м президентом США Дональдом Трампом, сообщили в представительстве альянса.

«Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде в пятницу. Они обсудили весь комплекс глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс», – говорится в заявлении.

22 ноября газета The Washington Post писала, что Рютте в ближайшее время встретится с Трампом для обсуждения стратегии урегулирования конфликта на Украине. По данным газеты, смысл обращения Рютте к Трампу будет заключаться в том, что необходимо выстроить стратегию таким образом, чтобы утвердить «справедливый и прочный мир» и дать гарантии безопасности Украине.

Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа 28 октября писала, что республиканец в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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