Володин подтвердил расширение законопроекта о доходах иноагентов

Депутаты Госдумы 20 ноября одобрили в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Инициатива обязывает иноагентов, получающих в России доход от интеллектуальной деятельности, открывать один специальный рублевый счет, на который должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.