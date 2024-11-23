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Володин подтвердил расширение законопроекта о доходах иноагентов

Ведомости

Госдума может расширить законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов на доходы от имущества, счетов и акций, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24». 

Депутаты Госдумы 20 ноября одобрили в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Инициатива обязывает иноагентов, получающих в России доход от интеллектуальной деятельности, открывать один специальный рублевый счет, на который должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.

Тогда Володин говорил, что в проект могут быть внесены изменения. В интервью он подтвердил это намерение.

«Что касается поправок, мы смотрим, как расширить эти нормы не только на творческую деятельность, но и [на] доходы, полученные от движимого и недвижимого имущества, счетов, акций», – сказал спикер Госдумы  (цитата по «Дума ТВ»). 

Действующие из-за границы иноагенты наносят вред государству, считает Володин. Он указал, что такие люди тратят заработанные в РФ деньги за рубежом и при этом перечисляют их вооруженным силам Украины. Необходимо делать все для того, чтобы «эти негодяи» перестали получать доходы «со стороны наших граждан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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