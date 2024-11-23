Володин подтвердил расширение законопроекта о доходах иноагентов
Госдума может расширить законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов на доходы от имущества, счетов и акций, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».
Депутаты Госдумы 20 ноября одобрили в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Инициатива обязывает иноагентов, получающих в России доход от интеллектуальной деятельности, открывать один специальный рублевый счет, на который должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.
Тогда Володин говорил, что в проект могут быть внесены изменения. В интервью он подтвердил это намерение.
«Что касается поправок, мы смотрим, как расширить эти нормы не только на творческую деятельность, но и [на] доходы, полученные от движимого и недвижимого имущества, счетов, акций», – сказал спикер Госдумы (цитата по «Дума ТВ»).
Действующие из-за границы иноагенты наносят вред государству, считает Володин. Он указал, что такие люди тратят заработанные в РФ деньги за рубежом и при этом перечисляют их вооруженным силам Украины. Необходимо делать все для того, чтобы «эти негодяи» перестали получать доходы «со стороны наших граждан».