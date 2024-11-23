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Песков: разработки новейших вооружений в России ведутся без огласки

Ведомости

Разработки новейших российских вооружений ведутся без огласки. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», – сказал Песков.

21 ноября российские силы нанесли удар по территории Украины ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса страны. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на применение западного дальнобойного оружия по объектам на территории России. В Минобороны РФ сообщили, что все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли своей цели.

Президент на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений вечером 22 ноября сообщил, что сейчас в России проходят испытания несколько систем, подобных «Орешнику». Баллистическая ракета средней дальности впервые была применена в боевых условиях.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ Сергей Каракаев заявлял, что комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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