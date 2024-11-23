Песков: разработки новейших вооружений в России ведутся без огласки
Разработки новейших российских вооружений ведутся без огласки. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», – сказал Песков.
21 ноября российские силы нанесли удар по территории Украины ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса страны. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на применение западного дальнобойного оружия по объектам на территории России. В Минобороны РФ сообщили, что все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли своей цели.
Президент на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений вечером 22 ноября сообщил, что сейчас в России проходят испытания несколько систем, подобных «Орешнику». Баллистическая ракета средней дальности впервые была применена в боевых условиях.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ Сергей Каракаев заявлял, что комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы.