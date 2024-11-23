Песков: разработки новейших вооружений в России ведутся без огласки

21 ноября российские силы нанесли удар по территории Украины ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса страны. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на применение западного дальнобойного оружия по объектам на территории России. В Минобороны РФ сообщили, что все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли своей цели.