Спикер парламента Грузии: выборы президента должны состояться до конца года
Выборы президента Грузии и его инаугурация должны состояться до конца этого года. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.
Точная дата выборов будет назначена во вторник. По его словам, это необходимо, так как срок избрания президента – 5 лет. Для того чтобы он был избран на этот срок, выборы должны произойти до конца 2024 г., пояснил Папуашвили.
16 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка составила 58,94%. Партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. При этом правящая партия набрала меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг. 4 ноября в республике прошел первый массовый митинг против выборов, а 15 ноября граждане вышли на акцию в Тбилиси и потребовали организовать новые парламентские выборы.