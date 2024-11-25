Рябков допустил размещение российских ракет в Азиатском регионе

Рябков допустил размещение российских ракет в Азиатском регионеЭто может стать ответной мерой на действия США
Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатском регионе в качестве ответных мер на действия США. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.
По его словам, такой ответ – «это одна из опций». Действия России «в сфере организации нашего военного-технического ответа» будут определяться появлением американских систем «в любом регионе мира».
21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин в этот же день выступил с обращением. В нем он заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.