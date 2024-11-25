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Bild: власти Германии разрабатывают план расширения бомбоубежищ

Ведомости

Правительство Германии приняло решение о расширении площади бомбоубежищ для гражданского населения на случай вооруженного конфликта, сообщили немецкие издания Bild и Die Welt.

По данным источников, в стране начался процесс переоборудования общественных зданий и частных построек. В ФРГ с 2007 г. ликвидировали часть бункеров за ненадобностью. В настоящий момент в Германии осталось лишь 579 общественных убежищ, способных вместить всего 480 000 человек.

Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий и региональные власти государства обеспокоены сегодняшней ситуацией в мире и в связи с этим намерены обеспечить безопасность граждан заранее.

В случае нападения власти рассчитывают в качестве укрытия использовать все подходящие для этого общественные места: станции метро, городские администрации и офисные здания. Кроме того, граждан планируют обязать оборудовать временные убежища у себя дома, например, модернизировать подвал или гараж для использования их в качестве бункеров.

22 ноября «Ведомости» со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писали о новом плане Германии по подготовке к войне с Россией. Документ занимает 1000 страниц, а его детали держатся в секрете. Известно, что в нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты, а также подробно расписаны действия в случае обороны или во время сдерживающей реакции на маневр России на восточном фланге НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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