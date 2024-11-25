Bild: власти Германии разрабатывают план расширения бомбоубежищ
Правительство Германии приняло решение о расширении площади бомбоубежищ для гражданского населения на случай вооруженного конфликта, сообщили немецкие издания Bild и Die Welt.
По данным источников, в стране начался процесс переоборудования общественных зданий и частных построек. В ФРГ с 2007 г. ликвидировали часть бункеров за ненадобностью. В настоящий момент в Германии осталось лишь 579 общественных убежищ, способных вместить всего 480 000 человек.
Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий и региональные власти государства обеспокоены сегодняшней ситуацией в мире и в связи с этим намерены обеспечить безопасность граждан заранее.
В случае нападения власти рассчитывают в качестве укрытия использовать все подходящие для этого общественные места: станции метро, городские администрации и офисные здания. Кроме того, граждан планируют обязать оборудовать временные убежища у себя дома, например, модернизировать подвал или гараж для использования их в качестве бункеров.
22 ноября «Ведомости» со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писали о новом плане Германии по подготовке к войне с Россией. Документ занимает 1000 страниц, а его детали держатся в секрете. Известно, что в нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты, а также подробно расписаны действия в случае обороны или во время сдерживающей реакции на маневр России на восточном фланге НАТО.