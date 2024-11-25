Bild: власти Германии разрабатывают план расширения бомбоубежищ

22 ноября «Ведомости» со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писали о новом плане Германии по подготовке к войне с Россией. Документ занимает 1000 страниц, а его детали держатся в секрете. Известно, что в нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты, а также подробно расписаны действия в случае обороны или во время сдерживающей реакции на маневр России на восточном фланге НАТО.