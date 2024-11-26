Bloomberg: Британия поставила Украине еще несколько десятков Storm Shadow
Правительство Великобритании недавно поставило Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, поставка стала первой при премьер-министре Кейре Стармере.
Поставки, о которых не было объявлено публично, состоялись несколько недель назад, после того, как у Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия. Они были отправлены до решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные ракеты по целям на территории России.
Storm Shadow – это высокоточные ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 км (155 миль). Они летят на высокой скорости, используя комбинацию так называемой инерциальной навигации с системой глобального позиционирования и навигации по местности.
20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России. Минобороны России сообщало также, что ночью 19 ноября ВСУ использовали для атаки на российский военный объект в Брянской области полученные от США шесть ракет ATACMS, пять из которых были сбиты, а шестая – повреждена. Фрагменты ATACMS упали на территорию военного объекта, в результате чего возник пожар.