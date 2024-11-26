Bloomberg: Британия поставила Украине еще несколько десятков Storm Shadow

Поставки, о которых не было объявлено публично, состоялись несколько недель назад, после того, как у Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия. Они были отправлены до решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные ракеты по целям на территории России.