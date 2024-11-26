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Bloomberg: Британия поставила Украине еще несколько десятков Storm Shadow

Ведомости

Правительство Великобритании недавно поставило Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, поставка стала первой при премьер-министре Кейре Стармере.

Поставки, о которых не было объявлено публично, состоялись несколько недель назад, после того, как у Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия. Они были отправлены до решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные ракеты по целям на территории России.

Storm Shadow – это высокоточные ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 км (155 миль). Они летят на высокой скорости, используя комбинацию так называемой инерциальной навигации с системой глобального позиционирования и навигации по местности.

20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России. Минобороны России сообщало также, что ночью 19 ноября ВСУ использовали для атаки на российский военный объект в Брянской области полученные от США шесть ракет ATACMS, пять из которых были сбиты, а шестая – повреждена. Фрагменты ATACMS упали на территорию военного объекта, в результате чего возник пожар. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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