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Песков: уходящая администрация главы США продолжает идти по пути эскалации

Ведомости

Уходящая администрация президента США предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подтверждение Вашингтоном наличия у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS.

«Достаточно четко была озвучена позиция Российской Федерации, она была озвучена президентом Владимиром Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада», – отметил Песков.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что у Киева есть возможность использовать ATACMS для самообороны «в случае неотложной необходимости». Белый дом впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать дальнобойные ракеты.

Самообороной Кирби назвал происходящее в Курской области и на близлежащих территориях. Американская администрация также изменила руководство по возможностям применения ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по «конкретным целям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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