Песков: уходящая администрация главы США продолжает идти по пути эскалации
Уходящая администрация президента США предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подтверждение Вашингтоном наличия у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS.
«Достаточно четко была озвучена позиция Российской Федерации, она была озвучена президентом Владимиром Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада», – отметил Песков.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что у Киева есть возможность использовать ATACMS для самообороны «в случае неотложной необходимости». Белый дом впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать дальнобойные ракеты.
Самообороной Кирби назвал происходящее в Курской области и на близлежащих территориях. Американская администрация также изменила руководство по возможностям применения ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по «конкретным целям».