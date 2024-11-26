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Путин встретился с губернатором Архангельской области

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам губернатора, Архангельская область наладила и запустила производство дронов. За два года регион поставил на линию боевого соприкосновения в зоне спецоперации 3300 беспилотников.

«Больших заводов у нас нет по производству этой номенклатуры, но частные инициативы вполне сегодня активно развиваются. Мы уже, знаете, за эти два года со многими командирами находимся практически в таких товарищеских отношениях, на постоянной обратной связи. Они нам говорят, корректируют, что нужно сделать», – рассказал Цыбульский, пояснив, что производство расширяется и модернизируется.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 апреля 2023 г. объявил, что авиационная промышленность, включая производство БПЛА, вошла в число приоритетных направлений господдержки, направленной на повышение уровня локализации производства. По словам Мишустина, правительство ввело дополнительные меры поддержки отечественных предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов в целях укрепления технологического суверенитета. Для этого создан специальный реестр проектов, которые способствуют структурной адаптации экономики и нацелены на повышение уровня локализации и снижение «критической зависимости» от поставщиков и покупателей из недружественных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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