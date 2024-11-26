Путин встретился с губернатором Архангельской области

«Больших заводов у нас нет по производству этой номенклатуры, но частные инициативы вполне сегодня активно развиваются. Мы уже, знаете, за эти два года со многими командирами находимся практически в таких товарищеских отношениях, на постоянной обратной связи. Они нам говорят, корректируют, что нужно сделать», – рассказал Цыбульский, пояснив, что производство расширяется и модернизируется.