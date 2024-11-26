Путин встретился с губернатором Архангельской области
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По словам губернатора, Архангельская область наладила и запустила производство дронов. За два года регион поставил на линию боевого соприкосновения в зоне спецоперации 3300 беспилотников.
«Больших заводов у нас нет по производству этой номенклатуры, но частные инициативы вполне сегодня активно развиваются. Мы уже, знаете, за эти два года со многими командирами находимся практически в таких товарищеских отношениях, на постоянной обратной связи. Они нам говорят, корректируют, что нужно сделать», – рассказал Цыбульский, пояснив, что производство расширяется и модернизируется.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 апреля 2023 г. объявил, что авиационная промышленность, включая производство БПЛА, вошла в число приоритетных направлений господдержки, направленной на повышение уровня локализации производства. По словам Мишустина, правительство ввело дополнительные меры поддержки отечественных предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов в целях укрепления технологического суверенитета. Для этого создан специальный реестр проектов, которые способствуют структурной адаптации экономики и нацелены на повышение уровня локализации и снижение «критической зависимости» от поставщиков и покупателей из недружественных государств.