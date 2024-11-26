Россия ввела санкции против 30 граждан Великобритании

Ранее 26 ноября МИД России сообщил также о том, что второй секретарь посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в РФ указал о себе заведомо ложные сведения. Кроме того, были получены сведения, подтверждающие принадлежность этого сотрудника к британским спецслужбам, и выявлены признаки проведения им разведывательно-подрывной работы на территории РФ, говорилось в сообщении. В связи с этим дипломат был лишен аккредитации в России.