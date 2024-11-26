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Россия ввела санкции против 30 граждан Великобритании

Это стало ответной мерой на «враждебные действия британской стороны», заявили в МИДе
Ведомости

Россия ввела персональные санкции против 30 граждан Великобритании в качестве ответной меры на «враждебные действия» Лондона. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве обвинили руководство Великобритании в «бездумной политике по поддержке неонацистского киевского режима», а также в распространении дезинформации о России, в том числе в контексте специальной военной операции.

«В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании», – говорится в сообщении.

В частности, санкции установлены в отношении заместителя премьер-министра и министра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Анджелы Рейнер, лидера палаты общин парламента Великобритании и лорд-председателя тайного совета Люси Пауэлл, а также глав министерств внутренних дел, юстиции, финансов, здравоохранения, министерства по вопросам энергетической безопасности и др. Кроме того, в «стоп-лист» попали журналисты Том Болл (Times) и Дэн Вудланд (Daily Mail). Санкции также введены в отношении нескольких членов советов директоров компаний Safran Seats GB и Callen-Lenz GB. Обе специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.

Ранее 26 ноября МИД России сообщил также о том, что второй секретарь посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в РФ указал о себе заведомо ложные сведения. Кроме того, были получены сведения, подтверждающие принадлежность этого сотрудника к британским спецслужбам, и выявлены признаки проведения им разведывательно-подрывной работы на территории РФ, говорилось в сообщении. В связи с этим дипломат был лишен аккредитации в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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