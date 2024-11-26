Россия ввела санкции против 30 граждан Великобритании

Россия ввела санкции против 30 граждан ВеликобританииЭто стало ответной мерой на «враждебные действия британской стороны», заявили в МИДе
Россия ввела персональные санкции против 30 граждан Великобритании в качестве ответной меры на «враждебные действия» Лондона. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве обвинили руководство Великобритании в «бездумной политике по поддержке неонацистского киевского режима», а также в распространении дезинформации о России, в том числе в контексте специальной военной операции.
«В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании», – говорится в сообщении.
В частности, санкции установлены в отношении заместителя премьер-министра и министра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Анджелы Рейнер, лидера палаты общин парламента Великобритании и лорд-председателя тайного совета Люси Пауэлл, а также глав министерств внутренних дел, юстиции, финансов, здравоохранения, министерства по вопросам энергетической безопасности и др. Кроме того, в «стоп-лист» попали журналисты Том Болл (Times) и Дэн Вудланд (Daily Mail). Санкции также введены в отношении нескольких членов советов директоров компаний Safran Seats GB и Callen-Lenz GB. Обе специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.
Ранее 26 ноября МИД России сообщил также о том, что второй секретарь посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в РФ указал о себе заведомо ложные сведения. Кроме того, были получены сведения, подтверждающие принадлежность этого сотрудника к британским спецслужбам, и выявлены признаки проведения им разведывательно-подрывной работы на территории РФ, говорилось в сообщении. В связи с этим дипломат был лишен аккредитации в России.