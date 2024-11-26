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Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО на ближайшие два года

Ведомости

Россия не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025–2027 гг. Это следует из результатов голосования на 29-й сессии Конференции государств – участников организации в Гааге.

Среди кандидатов на место в исполсовете организации были Чехия, Северная Македония и Россия. Больше всего голосов отдали Чехии – 128, за Северную Македонию проголосовали 86 государств, за Россию – только 56 стран-участниц. Следующие два года место в совете займут Чехия и Северная Македония.

Организация по запрещению химического оружия была создана при поддержке ООН в 1997 г., после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 члена, которые избираются на два года по принципу ротации. 

По итогам голосования в ноябре 2023 г. в обновленный исполсовет ОЗХО избрали 21 государство. От восточноевропейской группы в него вошли Литва, Польша и Украина, Россия в совет не попала.

В декабре 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не будет участвовать в финансировании группы в ОЗХО. Захарова заявляла, что организация «ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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