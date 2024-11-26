Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО на ближайшие два года
Россия не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025–2027 гг. Это следует из результатов голосования на 29-й сессии Конференции государств – участников организации в Гааге.
Среди кандидатов на место в исполсовете организации были Чехия, Северная Македония и Россия. Больше всего голосов отдали Чехии – 128, за Северную Македонию проголосовали 86 государств, за Россию – только 56 стран-участниц. Следующие два года место в совете займут Чехия и Северная Македония.
Организация по запрещению химического оружия была создана при поддержке ООН в 1997 г., после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 члена, которые избираются на два года по принципу ротации.
По итогам голосования в ноябре 2023 г. в обновленный исполсовет ОЗХО избрали 21 государство. От восточноевропейской группы в него вошли Литва, Польша и Украина, Россия в совет не попала.
В декабре 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не будет участвовать в финансировании группы в ОЗХО. Захарова заявляла, что организация «ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада».