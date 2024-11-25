Россия передала в ОСХО 30 нот о применении Украиной запрещенных химвеществ
Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не менее 30 нот, сообщающих о применении Украиной запрещенных химических веществ, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский на 29-й конференции государств-участников ОЗХО, где выступил в качестве главы российской делегации.
Как докладывал Лысогорский, Киев продолжает применять токсичные химикаты для борьбы против ВС РФ, мирного населения и руководства российских регионов, которые находятся в зоне спецоперации.
«Виновные в этих преступлениях должны понести справедливое наказание», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лысогорский напомнил, что в рамках ОЗХО уже сообщалось о том, что США и союзники участвовали в поставках на Украину токсичных, списочных и не списочных химикатов, а также средств их доставки.
9 октября Россия передала ОЗХО результаты расследования о применении химического оружия на территории Украины. Это произошло после того, как 7 октября стало известно, что Киев планирует провокацию с целью обвинить Москву в использовании такого оружия.