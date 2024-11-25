«Виновные в этих преступлениях должны понести справедливое наказание», – сказал он (цитата по ТАСС).



Лысогорский напомнил, что в рамках ОЗХО уже сообщалось о том, что США и союзники участвовали в поставках на Украину токсичных, списочных и не списочных химикатов, а также средств их доставки.



9 октября Россия передала ОЗХО результаты расследования о применении химического оружия на территории Украины. Это произошло после того, как 7 октября стало известно, что Киев планирует провокацию с целью обвинить Москву в использовании такого оружия.