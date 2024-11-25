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Россия передала в ОСХО 30 нот о применении Украиной запрещенных химвеществ

Ведомости

Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не менее 30 нот, сообщающих о применении Украиной запрещенных химических веществ, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский на 29-й конференции государств-участников ОЗХО, где выступил в качестве главы российской делегации.

Как докладывал Лысогорский, Киев продолжает применять токсичные химикаты для борьбы против ВС РФ, мирного населения и руководства российских регионов, которые находятся в зоне спецоперации.

«Виновные в этих преступлениях должны понести справедливое наказание», – сказал он (цитата по ТАСС).

Лысогорский напомнил, что в рамках ОЗХО уже сообщалось о том, что США и союзники участвовали в поставках на Украину токсичных, списочных и не списочных химикатов, а также средств их доставки.

9 октября Россия передала ОЗХО результаты расследования о применении химического оружия на территории Украины. Это произошло после того, как 7 октября стало известно, что Киев планирует провокацию с целью обвинить Москву в использовании такого оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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