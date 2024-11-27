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Команда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Ведомости

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, рассчитывая, что этот дипломатический шаг может снизить риск вооруженного конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, некоторые члены команды Трампа считают, что прямолинейный подход Трампа, основанный на уже существующих отношениях, скорее всего, поможет «растопить лед» в отношениях с Северной Кореей. Источники уточняют, что эти обсуждения носят неформальный характер, и избранный президент еще не принял окончательных решений.

Во время своего президентства в 2017–2021 гг. Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, Ханое и на границе с Кореей. Reuters утверждает, что они не принесли конкретных результатов, но Трамп говорил, что эти переговоры прошли «в любви».

18 ноября Ким Чен Ын призвал северокорейских военных обеспечить готовность к войне. Северокорейский лидер заявил об угрожающем характере военной конфронтации с США и Южной Кореей, которые создали «наиболее напряженную в истории обстановку» на Корейском полуострове – «самой горячей точке мира». Он также выдвинул перед вооруженными силами КНДР боевой лозунг о «приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне», исходя из сложившейся ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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