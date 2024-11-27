Команда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Во время своего президентства в 2017–2021 гг. Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, Ханое и на границе с Кореей. Reuters утверждает, что они не принесли конкретных результатов, но Трамп говорил, что эти переговоры прошли «в любви».