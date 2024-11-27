Команда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном
Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, рассчитывая, что этот дипломатический шаг может снизить риск вооруженного конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников агентства, некоторые члены команды Трампа считают, что прямолинейный подход Трампа, основанный на уже существующих отношениях, скорее всего, поможет «растопить лед» в отношениях с Северной Кореей. Источники уточняют, что эти обсуждения носят неформальный характер, и избранный президент еще не принял окончательных решений.
Во время своего президентства в 2017–2021 гг. Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, Ханое и на границе с Кореей. Reuters утверждает, что они не принесли конкретных результатов, но Трамп говорил, что эти переговоры прошли «в любви».
18 ноября Ким Чен Ын призвал северокорейских военных обеспечить готовность к войне. Северокорейский лидер заявил об угрожающем характере военной конфронтации с США и Южной Кореей, которые создали «наиболее напряженную в истории обстановку» на Корейском полуострове – «самой горячей точке мира». Он также выдвинул перед вооруженными силами КНДР боевой лозунг о «приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне», исходя из сложившейся ситуации.