Москва выступает за практику предупреждения США о запусках баллистических ракет
Россия поддерживает практику уведомления США о запусках баллистических ракет и надеется на аналогичные действия с американской стороны, заявил в эфире RT заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы не отказываемся от своих обязательств, которые были озвучены ранее, среди них приверженность России к договорённостям, заключенным в 1989 г., об уведомлениях об испытательных пусках баллистических ракет», – отметил Рябков.
По словам замминистра, такая практика поспособствует снижению рисков просчета или опасных ошибок.
22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар новейшим оружием «Орешник», заявлял, что Россия не обязана уведомлять о пуске ракеты средней дальности. При этом уведомление США автоматически отправилось из Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.
21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании ракеты средней дальности «Орешник». Российские военные нанесли комбинированный удар по оборонным объектам Украины. Мишенью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске – завод «Южмаш». Цели удара были достигнуты. Атака стала ответной реакцией на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.