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Москва выступает за практику предупреждения США о запусках баллистических ракет

Ведомости

Россия поддерживает практику уведомления США о запусках баллистических ракет и надеется на аналогичные действия с американской стороны, заявил в эфире RT заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы не отказываемся от своих обязательств, которые были озвучены ранее, среди них приверженность России к договорённостям, заключенным в 1989 г., об уведомлениях об испытательных пусках баллистических ракет», – отметил Рябков.

По словам замминистра, такая практика поспособствует снижению рисков просчета или опасных ошибок.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар новейшим оружием «Орешник», заявлял, что Россия не обязана уведомлять о пуске ракеты средней дальности. При этом уведомление США автоматически отправилось из Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании ракеты средней дальности «Орешник». Российские военные нанесли комбинированный удар по оборонным объектам Украины. Мишенью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске – завод «Южмаш». Цели удара были достигнуты. Атака стала ответной реакцией на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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