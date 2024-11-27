Лавров обсудит ход спецоперации с иностранными послами

В ноябре стало известно, что Лавров планирует в декабре посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При таком сценарии Лавров впервые посетит страну – члена Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине.