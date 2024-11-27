Лавров обсудит ход спецоперации с иностранными послами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу в формате круглого стола с иностранными послами. Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, на мероприятие приглашены 75 дипмиссий. Лавров расскажет иностранным коллегам о российских оценках хода спецоперации на Украине и изменениях в соответствии с ней информационной среды. Встреча состоится 29 ноября в Москве.
Захарова отметила, что это станет седьмым по счету посольским заседанием.
В ноябре стало известно, что Лавров планирует в декабре посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При таком сценарии Лавров впервые посетит страну – члена Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине.