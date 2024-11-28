Телеканал CBS отказался от интервью с Илоном Маском в прямом эфире
Американская журналистка-расследовательница Кэтрин Херридж сообщила, что телеканал CBS News не позволил ей взять интервью у бизнесмена Илона Маска в прямом эфире, настаивая на том, чтобы она записала и отредактировала разговор заранее. Об этом пишет National Review.
Херридж поделилась с подписчиками своего информационного бюллетеня видео, в котором рассказала о препятствиях, с которыми она столкнулась в CBS, освещая историю с ноутбуком Хантера Байдена и «файлами Twitter» – внутренними документами, которыми Маск поделился с независимыми журналистами после покупки платформы. Журналистка обратилась к руководству CBS и сказала, что Маск хочет дать интервью в прямом эфире и на своей платформе.
«Он – один из самых влиятельных людей на планете, и реакция руководства была такой: «Ну, мы не можем делать это в прямом эфире. <...> У нас должна быть возможность редактировать запись. Она должна быть на нашей платформе. Мы должны контролировать платформу»», – рассказала Херридж.
Из-за действий CBS Херридж, по ее словам, стало стыдно и она так и не связалась с Маском, чтобы объяснить ему ситуацию. Она подумала, что Маску было бы трудно понять, что происходит.
CBS уволил Херридж в феврале в ходе сокращения штата для оптимизации расходов. После увольнения телеканал изъял ее рабочие материалы, что вызвало широкую критику. В конечном итоге CBS вернула Херридж ее материалы после давления со стороны профсоюза работников СМИ. Теперь Херридж делится своими расследованиями с подписчиками X и своей независимой рассылкой.