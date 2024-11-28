Телеканал CBS отказался от интервью с Илоном Маском в прямом эфире

Херридж поделилась с подписчиками своего информационного бюллетеня видео, в котором рассказала о препятствиях, с которыми она столкнулась в CBS, освещая историю с ноутбуком Хантера Байдена и «файлами Twitter» – внутренними документами, которыми Маск поделился с независимыми журналистами после покупки платформы. Журналистка обратилась к руководству CBS и сказала, что Маск хочет дать интервью в прямом эфире и на своей платформе.