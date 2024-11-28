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Телеканал CBS отказался от интервью с Илоном Маском в прямом эфире

Ведомости

Американская журналистка-расследовательница Кэтрин Херридж сообщила, что телеканал CBS News не позволил ей взять интервью у бизнесмена Илона Маска в прямом эфире, настаивая на том, чтобы она записала и отредактировала разговор заранее. Об этом пишет National Review.

Херридж поделилась с подписчиками своего информационного бюллетеня видео, в котором рассказала о препятствиях, с которыми она столкнулась в CBS, освещая историю с ноутбуком Хантера Байдена и «файлами Twitter» – внутренними документами, которыми Маск поделился с независимыми журналистами после покупки платформы. Журналистка обратилась к руководству CBS и сказала, что Маск хочет дать интервью в прямом эфире и на своей платформе.

«Он – один из самых влиятельных людей на планете, и реакция руководства была такой: «Ну, мы не можем делать это в прямом эфире. <...> У нас должна быть возможность редактировать запись. Она должна быть на нашей платформе. Мы должны контролировать платформу»», – рассказала Херридж.

Из-за действий CBS Херридж, по ее словам, стало стыдно и она так и не связалась с Маском, чтобы объяснить ему ситуацию. Она подумала, что Маску было бы трудно понять, что происходит.

CBS уволил Херридж в феврале в ходе сокращения штата для оптимизации расходов. После увольнения телеканал изъял ее рабочие материалы, что вызвало широкую критику. В конечном итоге CBS вернула Херридж ее материалы после давления со стороны профсоюза работников СМИ. Теперь Херридж делится своими расследованиями с подписчиками X и своей независимой рассылкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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