В Абхазии отозвали законопроект о передаче ряда полномочий президента парламенту

26 ноября «РИА Новости» писало, что комитет абхазского парламента по государственно-правовой политике готовит к рассмотрению на заседание законодательного органа законопроект о внесении поправки в конституцию «О законодательной и исполнительной власти», согласно которой ряд полномочий будет передан от президента парламенту. Согласно тексту инициативы предусматривается упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров, министры будут назначаться по согласованию с парламентом.