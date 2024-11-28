В Абхазии отозвали законопроект о передаче ряда полномочий президента парламенту
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба отозвал из парламента законопроект о поправке к конституции «О законодательной и исполнительной власти». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера парламента Лашу Ашубу. Инициативой предполагалась передача части полномочий от президента парламенту.
«Из администрации президента Абхазии поступило письмо об отзыве конституционного закона о законодательной и исполнительной власти. Вчера этот проект был отозван и. о. президента Бадрой Гунба», – сказал он на заседании.
26 ноября «РИА Новости» писало, что комитет абхазского парламента по государственно-правовой политике готовит к рассмотрению на заседание законодательного органа законопроект о внесении поправки в конституцию «О законодательной и исполнительной власти», согласно которой ряд полномочий будет передан от президента парламенту. Согласно тексту инициативы предусматривается упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров, министры будут назначаться по согласованию с парламентом.
Глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба пояснял, что закон необходим для перераспределения полномочий между президентом и парламентом. «Не должны быть все рычаги управления государством у президента. Должен быть баланс», – уточнял он.
С 12 ноября в Абхазии проходили протесты оппозиции, по результатам которых 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
Примечательно, что законопроект был внесен до начала протестов. 11 ноября комитет по государственно-правовой политике провел заседание, по итогам которого члены комитета приняли решение вынести проект на очередное заседание сессии парламента для принятия в первом чтении, говорил Хутаба.