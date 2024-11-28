Путин: Россия ночью нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 БПЛА
В ночь на 28 ноября Россия нанесла комплексный удар по украинским объектам с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДБК в Астане.
По словам президента, результатом атак стало поражение 17 целей – военных объектов, объектов оборонной промышленности и системы их обеспечения. Эти удары «состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами».
«Как уже говорил неоднократно: с нашей стороны ответ всегда будет», – подчеркнул Путин.
21 ноября ВС РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.