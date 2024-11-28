Путин ответил на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности ударов по центрам принятия решений на Украине, а также будут ли эти удары совершены комплексом «Орешник».
Журналист «Коммерсанта» в ходе пресс-конференции спросил, о каких центрах решений говорил президент – военных или политических.
«В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно», – ответил Путин.
28 ноября президент РФ заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником». Он сообщил, что сейчас Минобороны и Генштаб подбирают такие цели для поражения на территории Украины. Путин уточнял, что это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве.
21 ноября президент сообщил, что Россия применила по территории Украины «Орешник». Удар был направлен на объект военно-промышленного комплекса страны в Днепропетровске – завод «Южмаш». Он пояснил, что удар стал ответом на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей.
На следующий день, 22 ноября, Путин заявил, что решение по серийному производству новой ракетной системы «Орешник» принято. 28 ноября он вновь подтвердил планы по выпуску такого вооружения.