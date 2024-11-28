Путин ответил на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине

28 ноября президент РФ заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником». Он сообщил, что сейчас Минобороны и Генштаб подбирают такие цели для поражения на территории Украины. Путин уточнял, что это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве.