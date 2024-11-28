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Путин ответил на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности ударов по центрам принятия решений на Украине, а также будут ли эти удары совершены комплексом «Орешник».

Журналист «Коммерсанта» в ходе пресс-конференции спросил, о каких центрах решений говорил президент – военных или политических.

«В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно», – ответил Путин.

28 ноября президент РФ заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником». Он сообщил, что сейчас Минобороны и Генштаб подбирают такие цели для поражения на территории Украины. Путин уточнял, что это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве.

21 ноября президент сообщил, что Россия применила по территории Украины «Орешник». Удар был направлен на объект военно-промышленного комплекса страны в Днепропетровске – завод «Южмаш». Он пояснил, что удар стал ответом на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей.

На следующий день, 22 ноября, Путин заявил, что решение по серийному производству новой ракетной системы «Орешник» принято. 28 ноября он вновь подтвердил планы по выпуску такого вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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