ЕС предоставит Киеву 18,1 млрд евро кредита в счет российских активов
Евросоюз (ЕС) предоставит Киеву 18,1 млрд евро кредита за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил в соцсети X.
«Мы рады подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС на сумму 18,1 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи, чтобы помочь покрыть неотложные потребности. Это часть инициативы G7 по поддержке Украины за счет доходов от замороженных российских активов»,- написал он.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в X поблагодарил Домбровскиса, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и «всех лидеров ЕС за демонстрацию истинного лидерства».
26 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и G7 завершают процесс выделения $50 млрд Украине за счет замороженных российских активов. Решение о выделении Киеву $50 млрд до конца 2024 г. за счет прибыли от российских замороженных активов было принято лидерами стран G7 в июне. Доля США будет составлять $20 млрд.
28 ноября Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщил о подготовке администрацией президента США Джо Байдена пакета военной помощи Украине на сумму $725 млн. Агентство отмечает, что так действующий глава государства стремится поддержать правительство в Киеве перед тем, как покинет свой пост в январе.