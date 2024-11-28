ЕС предоставит Киеву 18,1 млрд евро кредита в счет российских активов

28 ноября Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщил о подготовке администрацией президента США Джо Байдена пакета военной помощи Украине на сумму $725 млн. Агентство отмечает, что так действующий глава государства стремится поддержать правительство в Киеве перед тем, как покинет свой пост в январе.