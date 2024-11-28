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ЕС предоставит Киеву 18,1 млрд евро кредита в счет российских активов

Ведомости

Евросоюз (ЕС) предоставит Киеву 18,1 млрд евро кредита за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил в соцсети X.

«Мы рады подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС на сумму 18,1 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи, чтобы помочь покрыть неотложные потребности. Это часть инициативы G7 по поддержке Украины за счет доходов от замороженных российских активов»,- написал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в X поблагодарил Домбровскиса, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и «всех лидеров ЕС за демонстрацию истинного лидерства».

26 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и G7 завершают процесс выделения $50 млрд Украине за счет замороженных российских активов. Решение о выделении Киеву $50 млрд до конца 2024 г. за счет прибыли от российских замороженных активов было принято лидерами стран G7 в июне. Доля США будет составлять $20 млрд.

28 ноября Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщил о подготовке администрацией президента США Джо Байдена пакета военной помощи Украине на сумму $725 млн. Агентство отмечает, что так действующий глава государства стремится поддержать правительство в Киеве перед тем, как покинет свой пост в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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