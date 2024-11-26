Блинкен: США и G7 завершают процесс выделения Киеву помощи размером $50 млрд
США и G7 завершают процесс выделения $50 млрд Украине за счет замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран «большой семерки».
«В поддержку Украины, мы завершаем процесс вывода $50 млрд, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами», – сказал он.
16 ноября лидеры стран G7 приняли заявление в поддержку Украины в преддверии 1000-го дня российской военной спецоперации, в котором пообещали продолжать поддерживать Киев и воздействовать на Россию с помощью санкций, экспортного контроля и других мер.
В июне лидеры стран G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца этого года за счет прибыли от российских замороженных активов. Часть США будет составлять $20 млрд.
В конце октября глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила, что участники «большой семерки» планируют в ближайшее время завершить сделку. По ее словам, финансирование должно начать поступать на Украину к концу этого года.