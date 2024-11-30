ВВС России и Китая завершили совместное воздушное патрулирование в Тихом океане

В октябре Россия и Китай провели первое совместное патрулирование кораблей береговых охран двух стран в северной части Тихого океана, сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Тогда группа из пограничных сторожевых кораблей «Петропавловск-Камчатский» и «Анадырь» и двух патрульных кораблей Береговой охраны КНР «Мэйшань» и «Сюшань» пересекла Японское море, вошла в район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана и далее – в акваторию Берингова моря с последующим выходом в Чукотское море через Берингов пролив.