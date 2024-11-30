ВВС России и Китая завершили совместное воздушное патрулирование в Тихом океане
Китайские и российские военные завершили совместное воздушное патрулирование в Тихом океане, оно стало девятым по счету с 2019 г. и вторым в этом году, сообщает сайт министерства национальной обороны КНР.
Военно-воздушные силы (ВВС) двух государств 29 ноября завершили второй этап девятого совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве западной части Тихого океана, уточнили в оборонном ведомстве.
«В рамках ежегодного сотрудничества между двумя военными силами совместное воздушное патрулирование было проведено в пятницу в соответствующем воздушном пространстве Японского моря», – говорится в сообщении.
В октябре Россия и Китай провели первое совместное патрулирование кораблей береговых охран двух стран в северной части Тихого океана, сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Тогда группа из пограничных сторожевых кораблей «Петропавловск-Камчатский» и «Анадырь» и двух патрульных кораблей Береговой охраны КНР «Мэйшань» и «Сюшань» пересекла Японское море, вошла в район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана и далее – в акваторию Берингова моря с последующим выходом в Чукотское море через Берингов пролив.
С 11 по 16 сентября РФ и Китай провели самые масштабные морские учения за 30 лет. Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них приняли участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 солдат.